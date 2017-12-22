ЄБРР просить міжнародну спільноту посилити підтримку подальших реформ в Україні

Управляючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж закликає міжнародну спільноту посилити підтримку подальших реформ в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Реформи в Україні, судячи з останніх подій, регресують. Водночас опір реформам свідчить про те, що вони дійсно важливі (...) і для їх подальшого просування потрібна консолідація позицій міжнародного співтовариства щодо загальних цілей", — написав він у статті в газеті Financial Times.

Як наголошує управляючий директор ЄБРР, драйвером змін в Україні є особистості, які, хоча й сильно відрізняються один від одного, але мають спільне — вони покладаються на підтримку міжнародної спільноти.

"Міжнародна підтримка реальна і ефективна", — констатував Ф.Маліж.

При цьому він додав, що ЄБРР — лише один із інститутів, що надають таку підтримку в реалізації реформ. Водночас зараз, через чотири роки після подій "Майдані", на тлі наближення чергових виборів у країні і завершення дії програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, потрібна консолідація набагато більших зусиль.

За словами Ф.Маліжа, головування Канади у "великій сімці" в 2018 році передбачає чудовий майданчик для консолідації міжнародного співтовариства щодо України.