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Пятница, 22 декабря 2017 14:14

США Надасть кредит на 150 млн доларів для будівництва великої вітряної електростанції

США Надасть кредит на 150 млн доларів для будівництва великої вітряної електростанції

OPIC надасть кредит і  і страхування з перестрахуванням на суму до 320 млн доларів для будівництва ВЕС в Запорізькій області

Фінансова установа уряду США OPIC схвалив надання кредиту на $ 150 млн і страхування з перестрахуванням на суму до $ 320 млн для будівництва компанією EuroCape великої вітряної електростанції (ВЕС) в Запорізькій області.

Таке рішення рада директорів OPIC прийняв на засіданні 14 грудня. Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими документами, загальна вартість будівництва ВЕС складає EUR466 млн ($560 млн).

Як говориться в описі проекту, передбачається, що Apollo Global Management LLC для його реалізації виділить мезонінний кредит на EUR200 млн. Крім того, компанія LongWing Energy S.C.A. інвестує в проект до EUR84 млн (ця цифра може включати до EUR34 млн інвестицій від General Electric Company).

У свою чергу, OPIC в рамках проекту виділить кредит на суму до $150 млн. Крім того американська фінустанова застрахує кредит на суму до $225 для Apollo, а також відсотки по цьому кредиту на суму до $50 млн.

В рамках проекту страховку інвестицій LongWing в обсязі до $81 млн забезпечать Liberty MutualInsurance Europe Ltd. і Indian Harbor Insurance Company (XL Catlin). У свою чергу, OPIC перестрахує ризик цих компаній на суму до $45 млн.

Передбачається, що 62 вітроустановки для будівництва ВЕС поставить General Electric, вона ж забезпечить їх подальше обслуговування.

Встановлена ​​потужність першої черги ВЕС — 225 МВт, в подальшому вона може бути розширена до 500 МВт.

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