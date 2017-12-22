На сьогоднішньому аукціоні НБУ продав 42,9 млн доларів

22 грудня Нацбанк проводив черговий аукціон по продажу валюти, на якому розмістив до 100 млн доларів

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Національний банк України (НБУ) на аукціоні в п'ятницю задовольнив 14 заявок на $42,9 млн за курсом до 27,9315 грн/$1.

За інформацією на веб-сайті НБУ, на аукціон обсягом до $100 млн було подано 41 заявку на $73,6 млн за курсом від 27,89 грн/$1 до 27,9315 грн/$1.

Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,9306 грн/$1.

На попередньому аукціоні 18 грудня НБУ з пропозицією до $100 млн продав $75,2 млн. Курс відсікання на аукціоні становив 27,85 грн/$1, середньозважений курс — 27,855 грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 12:30 кв. в п'ятницю знизився до 27,9584 грн/$1 з 27,8559 грн/$1 на завершення торгів у попередній робочий день. Торговий обіг до зазначеного часу становив $150,96 млн.