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Точка зору бізнесу

Пятница, 22 декабря 2017 13:30

На сьогоднішньому аукціоні НБУ продав 42,9 млн доларів

На сьогоднішньому аукціоні НБУ продав 42,9 млн доларів

22 грудня Нацбанк проводив черговий аукціон по продажу валюти, на якому розмістив до 100 млн доларів

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Національний банк України (НБУ) на аукціоні в п'ятницю задовольнив 14 заявок на $42,9 млн за курсом до 27,9315 грн/$1.

За інформацією на веб-сайті НБУ, на аукціон обсягом до $100 млн було подано 41 заявку на $73,6 млн за курсом від 27,89 грн/$1 до 27,9315 грн/$1.

Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,9306 грн/$1.

На попередньому аукціоні 18 грудня НБУ з пропозицією до $100 млн продав $75,2 млн. Курс відсікання на аукціоні становив 27,85 грн/$1, середньозважений курс — 27,855 грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 12:30 кв. в п'ятницю знизився до 27,9584 грн/$1 з 27,8559 грн/$1 на завершення торгів у попередній робочий день. Торговий обіг до зазначеного часу становив $150,96 млн.

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