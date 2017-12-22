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Точка зору бізнесу

Пятница, 22 декабря 2017 12:38

Паритетбанк придбає 100% української "дочки" Сбербанку

Паритетбанк придбає 100% української &quot;дочки&quot; Сбербанку

Нацбанк отримав документи на узгодження купівлі опосередкованої істотної участі в ПАТ "Сбербанк" (Київ)

Національний банк України (НБУ) 21 грудня отримав від Управління справами президента Республіки Білорусь пакет документів на узгодження придбання через АТ "Паритетбанк" (Білорусь) опосередкованої істотної участі в ПАТ "Сбербанк" (Київ) у розмірі 100% його статутного капіталу , повідомили у прес-службі центробанку, передає Інтерфакс-Україна.

"Отримані НБУ документи на узгодження придбання істотної участі в ПАТ "Сбербанк" перебувають на розгляді. Про підсумки розгляду громадськість буде поінформована додатково", — повідомили в прес-службі.

Нацбанк також нагадує, що за ст. 34 закону "Про банки і банківську діяльність" центробанк розглядає відповідні документи протягом трьох місяців від дати отримання повного пакета.

Сбербанк (Київ, раніше — дочірній банк Сбербанку Росії, до цього — банк "НРБ") заснований в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2017 року за розміром активів (40,69 млрд грн) фінустанова посідала 9-те місце серед 88 банків, що діяли в країні.

Паритетбанк (Мінськ), за інформацією на його сайті, зареєстрований в 1991 році. Державі в особі Управління справами президента належить 99,8267%.

Раніше інтерес до купівлі українського Сбербанку виявляв білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня, який мав намір придбати Паритетбанк і через нього безпосередньо — українську "дочку" Сбербанку РФ.

Спочатку влада Білорусі схвалила продаж бізнесменові держбанку за $50 млн, однак пізніше підконтрольна В.Прокопені компанія VP Capital повідомила, що Паритетбанк залишається власністю його поточного власника — республіки Білорусь.

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