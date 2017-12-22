Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Пятница, 22 декабря 2017 11:49

Ціни на нафту падають напередодні свят

Ціни на нафту падають напередодні свят

Нафта трохи падає в ціні зважаючи на повідомлення про завершення ремонту нафтопроводу Forties ще до Різдва

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці знижуються, інвестори звертають свою увагу на новини щодо відновлення роботи трубопроводу Forties на півночі Британії, яке очікується на початку наступного року; при цьому обсяг торгів знижений напередодні святкових вихідних, свідчать дані торгів. передає Фінанси.ua.

Вартість лютневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14%, до 64, 81 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI — на 0,24%, до 58,22 долара за барель.

Певний тиск на вартість нафти чинять новини з ремонту трубопроводу Forties в Європі, закритого раніше в грудні у зв’язку з поломкою, початок роботи якого очікується раніше, ніж прогнозувалося, вважають аналітики банку ANZ, чию думку наводить газета The Wall Street Journal.

У четвер нафтохімічна компанія Ineos, що володіє трубопроводом, заявила, що робота з ремонту Forties проходить нормально, і “виходячи з поточної оцінки ситуації, Ineos планує завершити ремонтні роботи ближче до Різдва”. Нормальну роботу трубопроводу буде відновлено на початку наступного року, очікує компанія.

Трубопровід був закритий 11 грудня у зв’язку з поломкою, його зупинка надавала підтримку вартості нафти. Forties забезпечує доставку нафти з 85 родовищ в Північному морі і зазвичай перекачує близько 450 тисяч барелів нафти на добу.

Чинить тиск на вартість нафти і наближення різдвяних свят. У понеділок святкують католицьке Різдво, у зв’язку з чим будуть закриті ринки США і багатьох європейських країн, серед яких Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та інші.

 
Прочитано 20 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « За 2017 рік Україна значно збільшила експорт та імпорт з Канадою Паритетбанк придбає 100% української "дочки" Сбербанку »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
5канал баннер
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Декабрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.