Ціни на нафту падають напередодні свят

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці знижуються, інвестори звертають свою увагу на новини щодо відновлення роботи трубопроводу Forties на півночі Британії, яке очікується на початку наступного року; при цьому обсяг торгів знижений напередодні святкових вихідних, свідчать дані торгів. передає Фінанси.ua.

Вартість лютневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14%, до 64, 81 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI — на 0,24%, до 58,22 долара за барель.

Певний тиск на вартість нафти чинять новини з ремонту трубопроводу Forties в Європі, закритого раніше в грудні у зв’язку з поломкою, початок роботи якого очікується раніше, ніж прогнозувалося, вважають аналітики банку ANZ, чию думку наводить газета The Wall Street Journal.

У четвер нафтохімічна компанія Ineos, що володіє трубопроводом, заявила, що робота з ремонту Forties проходить нормально, і “виходячи з поточної оцінки ситуації, Ineos планує завершити ремонтні роботи ближче до Різдва”. Нормальну роботу трубопроводу буде відновлено на початку наступного року, очікує компанія.

Трубопровід був закритий 11 грудня у зв’язку з поломкою, його зупинка надавала підтримку вартості нафти. Forties забезпечує доставку нафти з 85 родовищ в Північному морі і зазвичай перекачує близько 450 тисяч барелів нафти на добу.

Чинить тиск на вартість нафти і наближення різдвяних свят. У понеділок святкують католицьке Різдво, у зв’язку з чим будуть закриті ринки США і багатьох європейських країн, серед яких Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та інші.