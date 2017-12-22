За 2017 рік Україна значно збільшила експорт та імпорт з Канадою

По словам Клімкіна, експорт з України до Канади в 2017 році збільшився на 76%, а імпорт — на 93%

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що експорт з України до Канади зріс на 76%, а імпорт із Канади — на 93% у 2017 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лише за цей рік наш експорт до Канади зріс на 76%, а імпорт із Канади на 93% — це майже вдвічі за рік", — сказав він на спільній прес-конференції з Канади Христею Фріланд у Києві в четвер.

П.Клімкін зазначив, що потенціал зростання взаємної торгівлі між країнами є значним.

За його словами, угоду про зону вільної торгівлі між країнами можна розширити на сферу послуг та інвестицій.