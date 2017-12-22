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Точка зору бізнесу

Пятница, 22 декабря 2017 10:44

В 2018 році Україна збільшить закупівлі ядерного палива у Westinghouse до 55%

В 2018 році Україна збільшить закупівлі ядерного палива у Westinghouse до 55%

На сьогоднішній день частка закупівель ядерного палива у Westinghouse становить 40%, 60% імпортують з РФ

Україна в 2018 році планує збільшити частку закупівель ядерного палива у Westinghouse для своїх атомних електростанцій з 40% до 55%, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає Фінанси.ua.

“Якщо на сьогоднішній 60% постачають росіяни, 40% — Westinghouse, то вже буквально наступного року ми вийдемо в пропорцію 55 на 45 на користь американської компанії і це дозволить нам не залежати від одного постачальника”, — сказав він на підсумковій прес-конференції в Києві в четвер.

Міністр також нагадав про реалізацію проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), завдяки якому країна не буде щорічно платити Росії $200 млн.

Як повідомлялося, Україна в січні-жовтні 2017 року закупила ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $381 млн 176,7 тис. Для українських АЕС було закуплено паливо російського виробництва на $244 млн 312,2 тис., шведського виробництва — на $136 млн 864,5 тис.

Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива за 10 місяців 2017 року у “ТВЕЛ” (РФ) в грошовому еквіваленті склала 64,09%, у Westinghouse (Швеція) — 35,91%.

Раніше президент і CEO Westinghouse Electric Company Хосе Еметеріо Гутьєррес в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив, що в 2017 році компанія збільшить поставки ядерного палива на адресу НАЕК “Енергоатому” до шести партій. Планується, що по шість завантажень буде поставлятися до 2020 року.

Оператором всіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство “НАЕК “Енергоатом”, яке купує ядерне паливо за контрактами з компаніями “ТВЕЛ” (РФ) і Westinghouse Electric Sweden (Швеція).

“Енергоатом” експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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