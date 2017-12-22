Зафіксовано стрімке падіння біткоїна

За добу курс біткоїна впав на 13%. До ранку 22 грудня курс найпопулярнішої криптовалюти опустився до $14 524, інформує УНІАН.

Мінімальний рівень вартості біткоїна за минулу добу було зафіксовано на рівні $13 128, однак пізніше криптовалюта частково відіграла падіння. При цьому в понеділок, 18 грудня, біткоїн коштував $20089. Таким чином, за п'ять днів падіння курсу становило 35%, пише РБК.

Як зазначає Bloomberg, падіння може бути пов'язане з конкуренцією з іншою криптовалютою, Bitcoin Cash, вартість якої за останні кілька тижнів піднялася в кілька разів.

Крім того, причиною падіння могла стати корекція курсу криптовалюти після масштабних вливань, які призвели до різкого зростання курсу біткоїна.