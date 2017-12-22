Після Нового року для промислових споживачів збільшать ціну на газ

"Нафтогаз України" з січня збільшить ціну на газ для промспоживачів до 10 тис. 732,8 грн за 1 тис. куб. м

НАК "Нафтогаз України" з 1 січня 2018 року збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 8,4% (на 753,6 грн) порівняно з груднем — до 9 тис. 772,8 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, що закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією і для 100%-х "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця зросте на 8,2% (на 814,8 грн) — до 10 тис. 732,8 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Як повідомлялося, в січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів була встановлена НАК на рівні 7 тис. 551,6 грн, у лютому — 9 тис. 214,8 грн, у березні — 8 тис. 553, 6 грн, у квітні — 7 тис. 675,2 грн, у травні — 7 тис. 456,8 грн, у червні — 7 тис. 430,4 грн, у липні — 7 тис. 208,4 грн, у серпні — 7 тис. 420,8 грн, у вересні — 7 тис. 921,2 грн, у жовтні — 8 тис. 164,8 грн, у листопаді — 8 тис. 805,6 грн, у грудні — 9 тис. 19,2 грн за 1 тис. куб. м (усі — із ПДВ).

З 1 жовтня 2015 року в країні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.