ПриватБанк продасть 46,5% латвійського PrivatBank

Націоналізований ПриватБанк найняв одну з провідних українських компаній, яка є партнером Rothschild в Україні, для пошуку покупців на приналежний ПриватБанку 46,5% пакет акцій в латвійській AS PrivatBank (Латвія), підготовки та супроводу цієї угоди, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні українського банку в четвер, його наглядова рада погодила висновок такого контракту.

"Залучення такої фінкомпанії сприятиме швидкому процесу проведення переговорів з потенційними інвесторами та уникненню конфлікту інтересів з іншими компаніями, що представляють інтереси інших власників банків", — зазначає ПриватБанк.

Згідно з даними, мова йде про очолювану Сергієм Будкіним компанію FinPoint, яка ще в 2009 році уклала з Rothschild стратегічне партнерство з метою підтримки діяльності один одного на українському ринку або при роботі з українськими клієнтами.

Як повідомлялося, згідно з опублікованим у квітні 2016 року фінансовим звітом латвійського PrivatBank, частка українського ПриватБанку в його капіталі після проведеної емісії на EUR6 млн (до EUR86,35 млн) зменшилася до 46,54437% з 50,02001% акціонерного капіталу. На той момент PrivatBank займав 9-е місце серед всіх латвійських банків за розміром капіталу та резервів.

Консолідований чистий прибуток PrivatBank в 2016 році становив EUR3,2 млн проти EUR0,01 млн минулого року, проте його сукупний збиток через рекласифікацію фінансових активів на продаж становив EUR2,24 млн проти EUR5,45 млн минулого року. Його активи за минулий рік зменшилися на 55% — до EUR279 млн. За величиною активів банк займав в Латвії 14-те місце.

До групи PrivatBank входять компанії SIA "PrivatLīzings", "PrivatConsulting", "Amber Real" і "PrivatInvestment" (всі — Латвія).

Екс-акціонери ПриватБанку Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, з якими зараз судиться націоналізований ПриватБанк в Україні та Лондоні, в 2016 році скоротили свою частку в PrivatBank з 9,00001% до 8,37465%. У документах латвійського банку вони вказані як громадяни Кіпру.

Крім них, акціонерами PrivatBank на кінець минулого року були Concorde (Bermuda) Limited — 9,22686% (минулого року — 8,49993%), кіпрські Wadless Holdings Limited і Unimain Holdings Limited — відповідно 5,66776% (4,85710%) і 5,28836% (5,68326%), Мордехай Корф і Уріел Цві Лабер (обидва — США) — 4,37139% і 2,67141% (частки за рік не змінювалися), Chastely Investments Limited (Беліз) — 2, 70771% (2,534%) і Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous, Кіпр) — 2,42856%.

Новим акціонером латвійського банку з часткою в 3,47425% в минулому році стала компанія Danig Limited (Бермуди) — 3,47425%.