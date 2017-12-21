"Євротермінал" отримав штраф на понад 5 млн грн від АМКУ

Підприємство пояснює, що їм надали роботу, що є поза компетенцією компанії, і що місцева влада штучно зробила монополію для “Євротерміналу” і Сухого порту

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ“Євротермінал” (Одеса) майже на 5,37 млн ​​грн. Про це повідомив портал Фінанси.ua, посилаючись на прес-службу АМКУ.

У відомстві повідомили, що ТОВ “Євротермінал” (Одеса) в період з березня 2016 по листопад 2017 року займав монопольне становище на ринку послуг, пов’язаних з обслуговуванням вантажівок, без оплати яких заїзд в Одеський морський торговий порт був неможливий.

В АМКУ повідомили, що також було прийнято рішення зобов’язати “Євротермінал” забезпечити можливість проїзду в Одеський МТП експедиторів по своїй території без плати за послуги, в разі, якщо експедитори не потребують або не мають наміру їх споживати.

“Крім тих випадків, які стосуються користування території “Євротерміналу” для проїзду в Одеський МТП та без яких забезпечити такий проїзд неможливо”, — зазначили в АМКУ.

Раніше в “Євротерміналі” пояснювали, що на їхні плечі, по суті, лягла проблема організації руху, яка перебуває поза компетенцією компанії. В цілому, за даними компанії, місцева влада штучно зробила монополію для “Євротерміналу” і Сухого порту.