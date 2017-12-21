З наступного року вступлять в силу зміни форми податкової декларації

В Новий рік набуває чинності наказ Мінфіну від 06.06.2017 №556, починаючи з 1-го числа декларація має подаватися за новою формою

В Україні 31 грудня 2017 року набуде чинності наказ Міністерства фінансів, яким викладено у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передає Укрінформ.

"З 31.12.2017 набере чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556, яким викладено у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Починаючи з 01.01.2018, декларація має подаватися за новою формою", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, змінами, внесеними наказом № 556, передбачено, що фізичні особи – підприємці у додатку Ф2 до Декларації відображають амортизаційні відрахування за витратами, понесеними на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів та придбання нематеріальних активів.

Крім того, для ФОП, які у звітному (податковому) році припиняють державну реєстрацію підприємницької діяльності за власним рішенням та подають декларацію у строки, встановлені абзацом другим п.177.11 ст.177 Податкового кодексу України, передбачено відображення дати прийняття рішення про припинення у рядку 8 «Категорія платника» Декларації.

Наказ №556 опубліковано в офіційному виданні «Офіційний вісник України» від 25.07.2017 №58.