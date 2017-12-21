"Нафтогаз" за 2017 рік закупив на 2 млрд кубометрів газу більше, ніж за минулий рік

В цілому підприємство закупило майже 21 млрд кубометрів газу, частка імпорту склала 39%, все інше закуплено у ПАТ "Укргазвидобування"

За інформацією РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" за 11 місяців 2017 року закупила майже 21 млрд кубометрів газу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

"За 11 місяців 2017 року НАК "Нафтогаз України" закупила 20,9 млрд куб. м газу, що на 2,0 млрд куб. м більше, ніж за 11 місяців попереднього року. В структурі закуплених цього року обсягів газу частка імпорту склала 39%, газу, закупленого у ПАТ "Укргазвидобування", — 61%", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі обсяги газу надходили з європейського напряму, тоді як поставки газу в Україну з боку Російської Федерації як у 2016, так і у 2017 році не здійснювались.

Так, за вказаний період "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу. "Нафтогаз" закупав газ у 13 європейських постачальників.

За 11 місяців 2017 року "Нафтогаз" закупив у "Укргазвидобування" 12,7 млрд куб. м, за 11 місяців 2016 року — 11,9 млрд куб. м газу. Закуплений у "Укргазвидобування" газ у повному обсязі використовується для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для виробництва гарячої води для населення та релігійних організацій. Крім того, необхідні обсяги імпортованого газу спрямовуються "Нафтогазом" на забезпечення решти потреб побутових споживачів у газі та теплі. При цьому "Нафтогаз" не постачає газ безпосередньо населенню", — йдеться у повідомленні.