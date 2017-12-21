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Точка зору бізнесу

Четверг, 21 декабря 2017 15:46

В Україні поліпшився бізнес-клімат

В Україні поліпшився бізнес-клімат

Мінекономрозвитку заявляє про зміну цінностей та підходів до бізнесу, зменшення тиску на  нього, та покращення умов для бізнесу

У 2017 році для покращення бізнес-клімату в країні було зроблено низку фундаментальних кроків, які дозволяють говорити про зміну цінностей і підходів до бізнесу. Про це під час річної звітної прес-конференції сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

"Уряд робить ставку на покращення бізнес-клімату. Ми говоримо про фундаментальну систему - зміну цінностей і підходів до бізнесу... Зроблено конкретні кроки, які на сьогодні носять характер юридично-правового механізму щодо обмеження тиску на бізнес", - зазначив перший віце-прем'єр.

Так, за словами Кубіва, в 2017 році році в Україні було скасовано понад 450 регуляторних актів.

"Ми створили інші умови і зняли цей необхідний формалізований тиск на бізнес", - підкреслив він.

Також, одним із здобутків поточного року Кубів назвав скасування регулювання цін і скорочення переліку товарів, які підлягають експортному контролю.

"Повне скасування регулювання цін і переліку товарів, які підлягають експортному контролю. Обидві процедури довгий час були спрямовані на корупційне викачування коштів з бізнесу, аніж на соціальний захист населення", - наголосив перший віце-прем'єр.

Також, підкреслив Кубів, у поточному році було ухвалено стратегію реформування системи та запущено пілотний модуль планування заходів державного нагляду - єдиного онлайн порталу, що містить інформацію про плани перевірок, всі вимоги до бізнесу, які будуть перевірятися, а також результати перевірок для можливості оскарження.

"Лише за перші два тижні модулем скористалося більше 50 тисяч користувачів. Вдумайтеся у цю цифру", - наголосив він.

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