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Четверг, 21 декабря 2017 15:16

Родовід Банк ліквідують — НБУ

Родовід Банк ліквідують — НБУ

Нацбанк ліквідує неплатоспроможний Родовід Банк і відкликає його ліцензію

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідації ПАТ "Родовід Банк". Таке рішення правління НБУ ухвалило 19 грудня 2017 (рішення №811-рш), повідомляє прес-служба регулятора, передає РБК-Україна.

Банк був віднесений до категорії неплатоспроможних 25 лютого 2016 року.

Таке рішення було прийнято регулятором у відповідності з вимогами Закону України" Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яким банкам надається можливість припинити свою основну діяльність без припинення юрособи.

Зазначимо, що раніше, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність '' банки могли припинити свою діяльність шляхом ліквідації.

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