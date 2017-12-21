Клієнти неплатоспроможних банків за 2017 рік отримали виплати на 6,8 мільярда гривень — ФГВФО

У продовж року Фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 6,8 млрд грн гарантованого відшкодування

Як передає Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку 2017 року виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 6,8 млрд грн. Про це йдеться в прес-релізі ФГВФО.

"Упродовж року в управління Фонду було передано дев'ять неплатоспроможних банків. Загалом на початок грудня в управлінні Фонду перебувало 94 банки. Їх вкладникам упродовж року виплачено 6,8 млрд грн гарантованого відшкодування",— зазначається в повідомленні.

У фонді гарантування зазначають, що з них 5,04 млрд грн виплачено через запроваджену Фондом Автоматизовану систему виплат.

Як повідомляв Укрінформ, заборгованість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед Національним банком на початок грудня 2017 року складає 6,48 млрд грн та перед Міністерством фінансів — 59,56 млрд грн.