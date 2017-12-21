ДФС: У 2017 році відшкодування ПДВ сягне 119,7 млрд гривень

Як заявляє Мирослав Продан під час зустрічі з представниками ЄБА, в цьому році відшкодують на 25,3 млрд грн ПДВ більше, ніж торік

У 2017 році сума бюджетного відшкодування ПДВ орієнтовно сягне 119,7 млрд грн, що на 25,3 млрд грн більше, ніж минулого року. Про це заявив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан під час зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.

«У грудні ми отримали орієнтовну заявку на відшкодування податку на додану вартість на рівні 13,4 млрд грн. Це рекордний показник. Середньомісячна заявка до цього — 10,5 млрд грн. Ми розуміємо, що це пов’язано з експортом підприємств сільськогосподарського виробництва, тобто сьогодні аграрії надзвичайно активно експортують свою продукцію», — зазначив Продан.

«Однак, на моє глибоке переконання, акцентувати увагу потрібно не на відшкодуванні ПДВ, а на його адмініструванні. Правильні процеси адміністрування, переведення їх в автоматичний режим дозволять уникнути будь-яких приводів для перевірок», — підкреслив Продан.