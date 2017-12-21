Україна зберегла 13-у позицію у світовому рейтингу виробників сталі Worldsteel

У листопаді 2017 р. в Україні виплавили 1,85 млн т сталі. Як результат, країна зберегла 13-у позицію в рейтингу світових виробників сталі. Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє Фінанси.ua з посиланням на UAprom.

З січня по листопад 2017 р. світова виплавка сталі збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,4%, до 1536,01 млн т. У листопаді сталеве виробництво в світі зросло в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,7%, до 136,28 млн т, тоді як до жовтня скоротилося на 6,2%.

Листопадове завантаження метпотужностей досягло 70,7%. Це на 1,5% вище порівняно з листопадом 2016 р. порівняно з жовтнем 2017 р. цей показник на 2,2% нижче.