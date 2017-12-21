НБУ прогнозує зростання ВВП у 2017 році менше зазначеного

Через низький урожай зростання ВВП України в 2017 році може бути дещо нижчим від прогнозованих 2,2%

Національний банк України заявляє про посилення ризиків того, що зростання реального ВВП за підсумками 2017 може виявитися трохи нижчим від 2,2% — прогнозу, зробленого центробанком в жовтні цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на більш низький, ніж очікувалося, урожай пізніх зернових та технічних культур, а також високу базу порівняння минулого року, спад в сільському господарстві в IV кварталі 2017 може бути більш істотним, ніж прогнозувалося", — пояснює НБУ в релізі в середу.

Центробанк вказує, що зроблена напередодні Держстатом уточнена оцінка зростання ВВП України в третьому кварталі 2017 року до третього кварталу 2016 року на рівні 2,1% відповідає жовтневій оцінці НБУ.

Регулятор вказує, що основним драйвером зростання ВВП очікувано виступав внутрішній попит.

"Значна роль внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту в зростанні економіки збережеться і надалі, враховуючи високі ділові очікування підприємств і прискорення зростання реальних заробітних плат", — ідеться в повідомленні Нацбанку.

На його думку, загалом сприятливою залишається кон'юнктура на зовнішніх ринках, що знаходить відображення як в динаміці світових цін на сировинні товари, так і високих темпах економічного зростання країн — основних торгових партнерів України.

Як повідомлялося, зростання ВВП України в третьому кварталі 2017 року до аналогічного періоду 2016 року становило 2,1% порівняно з 2,3% у другому кварталі та 2,5% — в першому кварталі 2017 року.

Уряд під час перегляду проекту держбюджету-2017 на початку літа цього року погіршив прогноз зростання реального ВВП з 3% до 1,8% через припинення відносин з підприємствами на неконтрольованої території на Донбасі, лише під кінець року поліпшивши його до 2%.

НБУ в липні поточного року також погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2017 році до 1,6% з 1,9%, а в кінці жовтня підвищив його до 2,2%.

У минулому році українська економіка зросла на 2,3%. Уряд України в 2018 році очікує зростання ВВП на 3%, Нацбанк — на 3,2%.