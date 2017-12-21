В Україні введуть рахунки умовного зберігання

В Україні вводиться новий вид банківських рахунків — рахунки умовного зберігання (ескроу). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК-Україна.
У зв'язку з цим, НБУ розробив порядок відкриття банками рахунків.
Зокрема, постановою правління НБУ від 18 грудня 2017 року №133 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" врегульовані наступні питання:
— визначений порядок відкриття і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу);
— встановлений перелік документів, клієнт подає в банк при відкритті рахунку умовного зберігання (ескроу);
— визначений виключний перелік операцій, які можна здійснювати за рахунком умовного зберігання (ескроу);
— надано право нерезидентам — інвесторам відкривати рахунки умовного зберігання (ескроу) для перерахування коштів бенефіціарам, акції яких купуються у відповідності з вимогами статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства";
— визначений порядок відкриття поточного рахунку типу "Н" представництву донорської організації;
— звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом договірного списання по платіжним вимогу обтяжувача
Крім того, цим документом вводиться поняття банку ескроу-агента і оприділяються його функції, а саме:
— укладання договорів із заявником вимоги;
— зарахування коштів на рахунок ескроу, відкритий заявником вимоги, і перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплата бенефіціару відповідних коштів готівкою;
— встановлення особи бенефіціара і перевірка наявності у нього права на отримання коштів;
— перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.
Постанова № 133 набирає чинності з 21 грудня 2017 року.