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Четверг, 21 декабря 2017 10:51

В Україні введуть рахунки умовного зберігання

В Україні введуть рахунки умовного зберігання

З 21 грудня 2017 року набуває чинності постанова №133, яка дозволить відкривати ескроу-рахунки

В Україні вводиться новий вид банківських рахунків — рахунки умовного зберігання (ескроу). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК-Україна.

У зв'язку з цим, НБУ розробив порядок відкриття банками рахунків.

Зокрема, постановою правління НБУ від 18 грудня 2017 року №133 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" врегульовані наступні питання:

— визначений порядок відкриття і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу);

— встановлений перелік документів, клієнт подає в банк при відкритті рахунку умовного зберігання (ескроу);

— визначений виключний перелік операцій, які можна здійснювати за рахунком умовного зберігання (ескроу);

— надано право нерезидентам — інвесторам відкривати рахунки умовного зберігання (ескроу) для перерахування коштів бенефіціарам, акції яких купуються у відповідності з вимогами статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства";

— визначений порядок відкриття поточного рахунку типу "Н" представництву донорської організації;

— звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом договірного списання по платіжним вимогу обтяжувача

Крім того, цим документом вводиться поняття банку ескроу-агента і оприділяються його функції, а саме:

— укладання договорів із заявником вимоги;

— зарахування коштів на рахунок ескроу, відкритий заявником вимоги, і перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплата бенефіціару відповідних коштів готівкою;

— встановлення особи бенефіціара і перевірка наявності у нього права на отримання коштів;

— перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.

Постанова № 133 набирає чинності з 21 грудня 2017 року. 

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