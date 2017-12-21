Нафта: Ріст цін зупинився, зафіксовано незначний спад

Світові ціни на нафту в четвер вранці помірно знижуються в рамках корекції після зростання в середу, що стався на даних міненерго США про зменшення запасів цієї сировини, повідомляє УНІАН з посиланням на Прайм.

Станом на 07:08 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,26%, до 64,39 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,14% — до 58,01 долара за барель.

В ході торгів середи нафта дорожчала на даних міністерства енергетики США про запаси нафти в країні. За даними відомства, комерційні запаси нафти в США (за винятком стратегічного резерву) за тиждень, що завершився 15 грудня, знизилися на 6,5 мільйона барелів, або на 1,5%, до 436,5 мільйона барелів.

Аналітики при цьому вважали, що запаси зменшилися в меншій мірі — на 0,9%, або на 3,8 мільйона барелів, до 436,5 мільйона барелів. При цьому, за даними міністерства, видобуток нафти в країні за тиждень зріс на 0,09%, або на 9 тисяч барелів на добу, до 9,789 мільйона барелів на день.

Інвестори також відреагували на заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, який зазначив, що ОПЕК і партнери не мають наміру переглядати угоду про глобальне скорочення видобутку нафти раніше червня. За словами міністра, світові запаси нафти не сягнуть середніх п'ятирічних рівнів до червня, якщо не станеться чогось несподіваного.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня 2016 року, з яких 300 тисяч припадають на Росію. У травні термін його дії був продовжений до кінця березня 2018 року. У листопаді країни ОПЕК+ знову прийняли рішення продовжити віденську угоду — до кінця 2018 року.