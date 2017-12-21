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Точка зору бізнесу

Четверг, 21 декабря 2017 09:39

"Нафтогаз України" розмістить єврооблігації на 1 млрд доларів

&quot;Нафтогаз України&quot; розмістить єврооблігації на 1 млрд доларів

Розміщення євробондів планується на другий квартал 2018 року, після рішення  Стокгольмського арбітражу щодо НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром"

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, НАК "Нафтогаз України" в 2018 році планує вийти на зовнішній борговий ринок із пропозицією єврооблігацій на $1 млрд, повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству Bloomberg.

За його словами, розміщення цінних паперів імовірно відбудеться в другому кварталі наступного року, після рішення Стокгольмського арбітражу щодо спорів між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром".

Окрім цього, додав Ю.Вітренко, "Нафтогаз" планує розширити залучену в Європейського банку реконструкції і розвитку кредитну лінію до $500 млн із $300 млн.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" 5 листопада 2009 року завершив комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації на загальну номінальну суму $1 млрд 595,017 млн із погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних.

Реструктуризовані цінні папери було погашено своєчасно. Міністерство фінансів наприкінці серпня 2014 року докапіталізувало НАК за рахунок передачі йому облігацій внутрішньої держпозики в обмін на акції нового випуску на 22,44 млрд грн, або приблизно на необхідні для погашення єврооблігацій і виплати відсотків за ними $1,67 млрд.

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