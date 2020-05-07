Такі дані показало опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед експертів компаній-учасників Асоціації.

У повідомленні зазначається, що 28% респондентів хоча й не проти існування податку в принципі, однак мають низку суттєвих пропозицій щодо його модифікації (як-от запровадження диференційованих ставок, спрощення системи обчислення та сплати, збільшення звільнень від оподаткування, тощо). Підтримують існування податку 21% респондентів, посилаючись, зокрема, на світовий досвід та на існування аналогічного податку в інших країнах.

«Майже 71% не підтримують обчислення податку на нерухоме майно виходячи з його ринкової вартості. Близько 15% респондентів підтримують таку модель. Ще 14% опитаних, хоча й підтримують таку модель в принципі, визнають існування суттєвих проблем із її застосуванням», — сказано у повідомленні.

Зокрема, опитані висловили застереження щодо труднощів з оцінкою ринкової вартості нерухомого майна (її об’єктивності, здатності врахувати суттєві фактори впливу, тощо), а також вказали на можливу волатильність ринкової вартості, на потребу у прозорому та ефективному ринку оціночної діяльності для функціонування такої системи та ін.

Якщо чинну моделі оподаткування нерухомого майна (виходячи із загальної площі) буде збережено, її пропонують вдосконалити. Зокрема, три найпопулярніші пропозиції з цього приводу:

не оподатковуватимайно, яке використовується як місце проживання;

неоподатковувана площамає бути збільшена;

має бути право на зменшення ПДФО та військового зборуна суму податку з нерухомого майна.

«71% опитаних експертів Асоціації вважають, що оподатковуватись має лише дохід від використання та прибуток від відчуження майна, а не саме майно. 63% респондентів вважають, що для фізичних осіб має бути встановлено спрощений режим оподаткування доходів від використання нерухомого майна, а саме — зменшена ставка ПДФО та спрощена звітність», — зазначається у повідомленні.

Також дослідження показало, що майже половина опитаних (48%) переконані, що фізичні особи повинні мати право амортизувати об’єкти нерухомості, які використовуються для отримання доходу.

47% респондентів вважають, що придбання нерухомого майна не повинно оподатковуватись спеціальними трансакційними податками (окрім ПДВ у випадках, передбачених законом).

«У поточній ситуації, коли через два місяці вимушеного карантину велика частина населення та підприємств відчуває суттєві фінансові труднощі, керівництву країни варто подовжити податкові звільнення по податку на нерухоме майно, як один із заходів спрямованих на соціально-економічну підтримку населення та малого і середнього бізнесу», — коментує координатор Податкового комітету Асоціації Наталія Артемчук.

Нагадаємо, зараз ставка податку на нерухоме майно встановлюється відповідно до рішення місцевої влади у розмірі, що не перевищує загальнодержавне обмеження – не більше 1,5% від мінімальної зарплати за 1 квадратний метр. Отже, у 2020 році максимальна ставка податку складатиме 70,84 грн за кв. м. Проте в Україні, фактично, відсутня якісна система нарахування та контролю за сплатою цього податку вчасно та у повному обсязі. Відтак, витрати на адміністрування цього податку можуть, подекуди, бути вищими, ніж сума податку.