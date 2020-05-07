Мінекономіки хоче зобов’язати іноземців отримувати дозвіл щодо інвестицій у стратегічні підприємства

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило для обговорення на своєму сайті відповідний законопроект.

Цим законопроектом пропонується зобов'язати нерезидентів отримувати дозвіл на інвестиції в підприємства стратегічних галузей України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що наразі в Україні відсутня система оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку. Крім того, питання щодо співпраці суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для забезпечення національної безпеки України, з інвесторами, які мають бездоганну ділову репутацію та є доброчесними, є одним із пріоритетних для таких підприємств.

Натомість такі законодавчі зміни допоможуть уникнути концентрації іноземного капіталу в стратегічних сферах економіки.

У законопроекті також зазначається, що дозвіл суб'єктам господарювання-нерезидентам України, які набувають або мають намір придбати контроль над суб'єктом господарювання-підприємством у стратегічній сфері, буде надаватися в разі узгодження угоди щодо здійснення іноземних інвестицій Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на нацбезпеку.

Надання Антимонопольним комітетом України чи його адміністративною колегією дозволу на концентрацію іноземним інвесторам, які мають намір придбати контроль над підприємством стратегічного значення для національної безпеки, буде можливим виключно за умови узгодження угоди зазначеною комісією.