Індекс прибутковості молока в Україні знизився на 14,7%

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав економіст інвестиційного центру Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

За його словами, останнє настільки різке зниження прибутковості виробництва молока протягом одного місяця відмічалося рівно шість років тому – в квітні 2014 року. Тоді, до речі, індекс впав ще більше – на 26,2%.

«Ми бачимо зараз дуже схожий сценарій на 2014 рік, коли відбувалося зростання вартості концентрованих кормів, при послабленні цін на молоко. Відповідно, в квітні 2020 року ситуація була аналогічною – як і тоді, ключову роль в зниженні виробництва молока, відіграло зростання вартості кормових компонентів. І це, до речі, виробники відчувають, як правило, не відразу», — написав він.

Також, за словами Андрія Ярмака, вперше з лютого 2019 року, УМІ був нижчий, за попередній рік. Зниження до попереднього року склало 8,4%.

«Але не можна сказати, що прибутковість виробництва молока була аж такою низькою, бо цей показник був все-таки на 8,5% вищим, ніж середній для квітня протягом останніх шести років.

Крім того, якщо брати з початку 2020 року, то кумулятивний показник УМІ був і далі найвищим для останніх шести років», — написав він.

Чого далі очікувати молочному бізнесу, за словами Андрі Ярмака, в Україні сильно буде залежати від курсу гривні.

«В Україні все може бути не так вже й погано, враховуючи низьку залежність від експорту та відносно невисокий імпорт. Але багато буде залежати від курсу гривні. В принципі, якщо навіть прибутковість виробництва молока в комерційних господарствах знизиться порівняно до минулого року на 10-12%, це буде досить непоганим результатом, враховуючи пристойний її рівень в 2019 році та можливим зниженням прибутковості рослинництва», — вважає експерт.

УМІ – це відношення ціни на сире молоко першого ґатунку до вартості концентрованого кормового раціону в комерційних господарствах. Динаміка УМІ чітко показує зміни в прибутковості виробництва молока безвідносно інфляції та девальвації, адже ці два важливих фактори враховані в рівнянні через зміну цін кормів та молока. При цьому, в залежності від змін в рівнях ефективності, в окремих господарствах УМІ може зростати швидше або повільніше.