Рішення про стягнення 75 млн євро з власника T.B. Fruit  суд визнав незаконним

Суд став на сторону власника T.B. Fruit Тараса Барщовського у спорі з «Інвестохіллз Веста»

5 травня 2020 року Північний апеляційний господарський суд міста Київ за заявою власника Групи компаній T.B. Fruit Тараса Барщовського у справі 873/34/20 переглянув рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України» від 12 березня 2020 року та скасував його, як незаконне.

Таким чином, рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором ТОВ «Танк Транс» перед ПАТ «Дельта Банк» на суму 75 млн євро є незаконним. Позивачем до третейського суду було ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллз Веста».

Це вже не перше судове рішення, яке приймається на користь власника Групи компаній T.B. Fruit. Минулого тижня Господарський суд міста Київ відмовив у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллз Веста» щодо накладення арешту на майно ТОВ «Танк Транс» та інших підприємств.

Тарас Барщовський є засновником і власником Групи компаній T.B. Fruit — провідного виробника концентрованих соків в Європі, третього у світі виробника яблучного пектину. Кожна 10-я пляшка соку у світі зроблена з фруктів і ягід, перероблених T.B. Fruit. До складу Групи входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), агрокультура, транспортно-логістичний, інжиніринговий бізнеси, компанія з виготовлення дерев'яних піддонів, а також власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia. За результатами 2019 року Група компаній T.B. Fruit в Україні перерахувала до бюджетів всіх рівнів 172 млн грн податків. Це на 63 млн грн більше, ніж за той же період 2018-го року.