У кризу банківський сектор навіть менше ніж зазвичай налаштований допомагати МСБ

Банківська система у кризові часи на жаль стає ще більш консервативною.

Про це під час десятої зустріч марафону «БрейнШторм марафон» заявив співінвестор платформи БІЗНЕС 100, голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду FinStream Сергій Позняк.

За його словами, це можна пояснити, оскільки у кризу ростуть і ризики для банківського сектору. Тому встановлюється жорсткіший підхід до розгляду позичальника і, відповідно, жорсткіші кредитні ставки — вони ростуть.

«Тобто у складний час, коли бізнесу потрібна підтримка, цей, і без того невеликий, потік фінансування, взагалі припиняється. І от, вже вдруге, ми та подібні компанії з небанківського сектору показали свою ефективність», — говорить Сергій Позняк.

За його словами, FinStream фокусується на МСБ, оскільки розуміє, що це фундамент економіки і дуже хороша перспектива, як у розрізі інвестицій, так і у розрізі фінансування.

«При цьому, ми впевнені, що у плані роботи з МСБ має бути баланс між банківським та небанківським сектором, як це є в усіх країнах зі стабільною економікою, та і взагалі в усьому світі. Тому зараз ми готуємо концепцію для наших законодавців щодо того як у цьому плані можна збалансувати банківський та небанківський сектори», — повідомив він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: