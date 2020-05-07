Єврокомісія передбачила падіння ВВП Росії вдвічі більше за санкційне

Про це повідомляє РБК з посиланням на оновлений прогноз Єврокомісії.

Восени минулого року експерти Єврокомісії прогнозували економіці Росії продовження слабкого зростання в 1,4% річних, однак пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 і обвал світових цін на нафту змусили їх змінити свою думку.

«Росія отримала подвійний удар у вигляді різкого зниження цін на нафту і падіння внутрішнього споживання в результаті обмежень, введених через спалах COVID-19», — сказано у звіті Єврокомісії.

Автори звіту відзначають, що обмеження на роботу компаній і підприємств, покликані зупинити поширення COVID-19, негативно позначаться на рівні споживання, хоча частково цей ефект буде згладжений за рахунок виплати державою допомоги і компенсацій. Однак доходи компаній і населення все одно зменшуються, при цьому особливо швидко погіршується ситуація з малим і середнім бізнесом. Свій внесок у падіння ВВП зробить і зовнішня торгівля — ціни на сировинні товари, що служать основою російського експорту, різко знизилися, а попит на імпортні товари також скоротився.

«На цьому тлі реальний ВВП Росії, ймовірно, скоротиться у 2020 році на 5%, більше ніж у 2015 році (мінус 2,3%), коли удар по економіці завдали попередня криза цін на нафту і санкції Заходу», — йдеться у звіті Єврокомісії.

За даними Росстату, у 2015 році ВВП Росії скоротився на 2%, а більш ніж на 5% востаннє падав у 2009 році (мінус 7,8%).