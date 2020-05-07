Укрзалізниця хоче розібрати на металобрухт 7727 вагонів

Правління Товариства «Укрзалізниця» прийняло рішення списати в 2019-2020 роках 7727 одиниць рухомого складу, який зараз проходить процедуру розбирання на підприємствах «Укрзалізниці» і потім буде реалізований як металобрухт.

Про це повідомляє сайт ЦТС з посиланням на відповідь «Укрзалізниці» на їх власний запит.

Також повідомляється, що за 2019 рік — перший квартал 2020 року «Укрзалізниця» розібрала на металобрухт 1361 вантажний вагон.

При цьому в компанії відзначили, що при продажу металобрухту минулого року вагони та інший рухомий склад не реалізовувалися.

«Згідно з аналітичними даними, орієнтовна частка брухту, отриманого від рухомого складу (вид 4 і 501), становить 31,2%. Реалізований у 2019 році металобрухт був створений протягом попередніх трьох років», — зазначили в компанії.

Щодо можливості розбирати на металобрухт 800-1000 вагонів за місяць, на чому раніше наголошували в об'єднанні металургійних підприємств України «Укрметалургпром», в «Укрзалізниці» відповіли, що «для виконання зазначеного завдання сьогодні необхідно забезпечити ритмічні відвантаження металобрухту і систематичні поставки кисню, пропану і газорізального обладнання на підприємства».

«Варіант продажу списаного рухомого складу без попереднього розукомплектування розглядався серед інших можливих, в тому числі і на засіданнях наглядової ради. За результатами обговорення наглядова рада відклала питання продажу рухомого складу», — поінформували в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше, з метою підвищення ефективності процесу реалізації металобрухту, металурги пропонували «Укрзалізниці» організувати продаж списаних вагонів «на власних осях» для подальшої їх переробки з використанням трудових і технічних ресурсів відповідних метпідприємств.

6 травня стало відомо, що «Укрзалізниця» підготувала до продажу на електронних аукціонах в системі ProZorro 60 тис. т брухту чорних металів. У разі оперативного проходження всіх необхідних процедур, продаж брухту може початися наприкінці травня – на початку червня 2020 року.