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07
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Держпідприємствам зменшили розмір відрахувань прибутку до держбюджету

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За результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року, державні підприємства відраховуватимуть до державного бюджету 80% чистого прибутку, замість 90% як було раніше.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України з посиланням на відповідне рішення Кабінету Міністрів України, яке було прийняте 6 травня.

Також зазначається, що державні підприємства НАЕК «Енергоатом», «Міжнародний аеропорт «Львів» та «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» будуть відраховувати частину чистого прибутку у розмірі 30%.

«Завдяки цьому рішенню суб’єкти господарювання державного сектору економіки отримають більше фінансових ресурсів для спрямування їх на розвиток виробництва. Разом з тим, нові положення дозволять забезпечити виконання надходжень до державного бюджету в обсягах, визначених законом про державний бюджет на 2020 рік», — сказано у повідомленні.

Енергоатом Держбюджет Бориспіль прибуток державні об'єкти Аеропорт "Львів"