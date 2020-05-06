Держава має виділити 200 млн грн на субсидії сім’ям із низькими доходами для відпочинку в Україні

Державне фінансування туристичної галузі має повернутися у повному обсязі. Зокрема, у ньому має бути передбачено 200 млн грн на субсидування та ваучери для сімей із низькими доходами для відпочинку в Україні.

Про це голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів розповіла агентству «Інтерфакс Україна».

«Наразі ми говоримо про те, щоб кошти були профінансовані приблизно у такому самому вигляді, як заплановано, при тому, щоб абсолютна більшість, майже 200 млн грн, була на визначене субсидування та ваучери для сімей із низькими доходами для відпочинку в Україні. А інші, майже 40 млн грн, пішли б на відповідні заходи для додаткового розвитку галузі та просування туристичних можливостей нашої країни», — сказала Олеськів, відповідаючи на запитання, який мінімальний бюджет потрібен галузі на 2020 рік.

Водночас вона зазначила, що в питанні маркетингових заходів Агентство планує залучати і бізнес, і грантові засоби.

«Наприклад, АЗС можуть ставити туристичні інформаційні стенди, розповідаючи, що розташовано поруч із ними, поштові компанії можуть розміщувати інформацію на своїх коробках тощо. Потрібно об'єднувати ресурси всіх учасників, щоб комунікація йшла паралельно всіма каналами, тому що маркетинг працюватиме лише так», – додала голова Держтуризму.

Водночас вона наголосила, що частина заходів має бути профінансована саме державою, оскільки в іншому випадку ці заходи не матимуть належного ефекту.

«Фінансування туризму на державному рівні – це інвестиції в економіку», — наголосила Олеськів.

На запитання, що робити, якщо цього року фінансування не буде взагалі, голова відомства наголосила, що фінансування з боку держави – обов'язкове.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому закон №3279-д із поправками до державного бюджету на 2020 рік з урахуванням пропозицій комітету з питань бюджету і техніко-юридичними правками, збільшивши дефіцит держбюджету з 2,1% до 7,5% ВВП через коронакризу. Зокрема, ці зміни на поточний рік повністю скасовують фінансування на розвиток туристичного потенціалу України, яке становило 240 млн грн.