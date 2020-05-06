"Карантин вбиває": підприємці вийшли протестувати під Кабмін (2)

У центрі Києва 6-го травня активісти заблокували рух автотранспортом з вимогою до влади не перешкоджати підприємницькій діяльності у зв’язку з запровадженими карантинними заходами для протидії поширенню коронавірусу.

Тож, які висновки з нашого враннішнього стріму акції. Учасники акції заявляють, що роботу малого і середнього бізнесу не можна зупиняти через карантин.

«Ми приїхали сюди, бо нас привела сюди соціальна несправедливість. Як так, що одні працюють, а ми сидимо на карантині? Ми гірше ломбардів, «Епіцентру»? Ні. Ми - громадяни України і вимагаємо, щоб весь мікро-, малий і середній бізнес мав право працювати із застосуванням засобів індивідуального захисту і санітарно-епідеміологічним норм», - заявили організатори акції.

Зокрема, серед вимог протестувальників є дозвіл працювати підприємцям з 12 травня, окрім того бізнесу, який передбачає масові скупчення людей, також дозвіл роботи з 12 травня для міського, приміського та міжміського громадського транспорту, метрополітену – за умов виконання заходів безпеки та мінімізація збитків бізнесу.

Водночас поліція перекрила вулицю Грушевського у напрямку урядового кварталу. На місці також присутні представники поліції діалогу. У підсумку, учасників мітингу правоохоронці пустили до будівлі Кабміну пішки, без автомобілів. Підприємці передали свої вимоги уряду, і своїм перформансом закрили Кабмін на карантин. Акції протесту дрібних підприємців відбуваються в Києві та інших містах уже другий тиждень.