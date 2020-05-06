Ілюзія керованості: обмеження скасовуються?

Володимир Полевий

Лада безладу: ЗАЗ — між французами…

Олег Диващук

Наче голодні: кому потрібні чутки про…

Наталія Колос

План Б: бiзнесовi “безбiлетники”

Олег Лиховид

"Працюючий тато": держава як сiм'я на…

Надія Бедричук

Зачинений спирт: мільярди, які не отримає…

Людмила Русаліна

Стартовий майданчик: електронні торги розчистили шлях…

Денис Дроздов

Кінець карантину: бізнесу варто готуватись до…

Юрій Хапко

10 факапів, або Як створити інтернет-супермаркет…

Владислав Савченко

07
Чт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

МОЗ дозволило клінічні випробування українського препарату на хворих COVID-19

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство охорони здоров’я дозволило клінічне випробування ефективності лікарського засобу українського виробництва «Біовен» у комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у п’яти лікарнях.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також зазначається, що контроль над виконанням наказу покладено на заступника міністра охорони здоров’я Ірину Микичак.

Зокрема, клінічні випробування «Біовену» проводитимуть у Київських міських клінічних лікарнях №17 та № 4, Білоцерківській міській лікарні №3, Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та у міській інфекційній лікарні Одеської міськради, інфекційному боксовому відділенні №10. 

Препарат «Біовен» виробляє ТОВ «Біофарма плазма». Наразі його використовують при лікуванні синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Про це ВООЗ зазначила у листі, який направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.

коронавірус Антивірус МОЗ