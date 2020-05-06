МОЗ дозволило клінічні випробування українського препарату на хворих COVID-19

Міністерство охорони здоров’я дозволило клінічне випробування ефективності лікарського засобу українського виробництва «Біовен» у комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у п’яти лікарнях.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також зазначається, що контроль над виконанням наказу покладено на заступника міністра охорони здоров’я Ірину Микичак.

Зокрема, клінічні випробування «Біовену» проводитимуть у Київських міських клінічних лікарнях №17 та № 4, Білоцерківській міській лікарні №3, Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та у міській інфекційній лікарні Одеської міськради, інфекційному боксовому відділенні №10.

Препарат «Біовен» виробляє ТОВ «Біофарма плазма». Наразі його використовують при лікуванні синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань тощо.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна використанням в Україні експериментальних препаратів у боротьбі з коронавірусом. Про це ВООЗ зазначила у листі, який направила міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову.