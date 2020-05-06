Пункт пропуску «Рава-Руська» та Скадовський морпорт відновлять свою роботу

Уряд на засіданні 6 травня прийняв рішення відновити роботу пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Рава-Руська» та для морського сполучення «Скадовський морський торговельний порт».

Про це повідомляє Урдовий портал.

Раніше ці пункти пропуску були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.

У повідомленні зазначається, що на сьогоднішній день Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні. Його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту.

«Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу», — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також зазначається, що відновлення роботи пункту пропуску «Рава-Руська» дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП «Ягодин» та «Краківець» для автомобільного сполучення з Республікою Польща. Крім цього, це дозволить зменшити скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить більш стабільну міжнародну торгівлю як з Польщею, так і з ЄС в цілому.

Днем раніше, у ході робочої поїздки в Херсонську область, Владислав Криклій заявив, що наразі Скадовський морпорт перебуває у стадії передачі фонду держмайна.

«Ми хочемо оптимального використання цього майна та потужностей порту. Для цього потрібно відкрити окремий пункту пропуску через кордон для морського сполучення», — наголосив він.

Нагадаємо, Скадовський морський торговельний порт розташований на північному березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Його причальна лінія складає 0,8 км з глибинами до 6 м. Сухопутний зв’язок із морським портом здійснюється через автомобільний транспорт. Вантажообіг порту в 2019 році склав 4,7 тис. тонн. Пропускна спроможність терміналів сягає 1,3 млн тонн на рік.