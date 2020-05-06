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07
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

ПриватБанк запровадив пільгові кредити для малого агробізнесу та виробників медвиробів

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З початку травня «ПриватБанк» запровадив особливий пільговий режим фінансування окремих галузей бізнесу.

Про це повідомляється на сайті банку.

Зокрема, малий агробізнес отримає піврічну відстрочку погашення основної суми кредиту, а виробники лікарських засобів, медичних виробів та обладнання – відстрочку на три місяці та кредитування всього під 3% річних.

Також повідомляється, що за антикризовими проектами рефінансування раніше наданих позик на розвиток бізнесу відстрочка діятиме до кінця 2020 року.

Крім того, у повідомленні сказано, що «ПриватБанк» розширив можливості фінансування малого бізнесу в межах програми державної підтримки підприємництва «5-7-9». Відтепер максимальна сума кредиту становить 3 млн грн замість 1,5 млн як було раніше. Окрім того, пільгові кредити можуть отримувати підприємці та малий бізнес з загальним річним доходом до 100 млн грн.

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