У «зелену» енергетику в Україні було інвестовано $10 млрд

У проекти відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано близько $10 млрд євро станом на кінець 2019 року, з яких $6,2 млрд було залучено протягом 2018-2019 років.

Про це повідомляється у матеріалі Renewable Energy World.

«До кінця 2019 року майже $10 млрд було інвестовано у відновлювану енергетику ($6,2 млрд лише у 2018-2019 роках), що робить її одним із найбільших п'яти секторів інвестицій в економіку України», — йдеться у статті.

У проекти ВДЕ інвестували кошти місцеві та іноземні інвестори з Австрії, Бельгії, Канади, Китаю, Великобританії, Норвегії, Туреччини та США. Проекти фінансувалися провідними міжнародними установами та банками, зокрема ЄБРР, Корпорацією приватних інвестицій США та іншими.

«Протягом останніх чотирьох років податки та збори, зібрані з сектору відновлюваної енергетики до державного бюджету, становили майже $2,7 млрд (67 млрд грн за даними Державної податкової служби), що зробило цей сектор одним з найбільших працедавців та платників податків до державного бюджету», — зазначається у матеріалі.

Проте зміна законодавства, яким регулюється робота сектору ВДЕ, може зіпсувати сформований інвестиційний клімат. Зокрема, про це заявили посли восьми держав, які 5 травня надіслали листа до українського керівництва.

Як повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна», спираючись на текст листа, посли усвідомлюють, що електроенергетичний сектор України нині стоїть перед серйозними викликами, але закликають не вносити до законів і правил ринку безповоротні зміни, які не дадуть змоги інвесторам гарантовано повернути свої інвестиції.

Також вони закликали не підривати довіру інвесторів ухваленням рішень, які можуть мати короткострокову вигоду, але водночас негативні довгострокові наслідки для електроенергетичного сектору та для інвестиційного клімату України загалом.

«Варто також зазначили, що низка українських проектів з відновлюваної енергетики була забезпечена гарантіями експортного кредиту, наданого зарубіжними урядами. Тому ми не можемо виключати можливості того, що будь-яке одностороннє скасування правових гарантій з боку України може призвести до того, що надання державних кредитних гарантій у майбутньому здійснюватиметься з великим небажанням», — йдеться листі.

Раніше в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що проект меморандуму з інвесторами у ВДЕ буде напрацьовано протягом тижня для подальшого обговорення урядом та учасниками галузі.

«Цього тижня, відповідно до рішення антикризового штабу, буде напрацьована рамка меморандуму з відповідними сценаріями для подальшого розгляду прем'єр-міністром разом з інвесторами для того, щоб ми уклали меморандум і на добровільній основі, без арбітражів домовилися про показники, щоб усе-таки ми зберегли за державою нормальний імідж інвестиційно привабливого клімату та розв’язали виниклі на ринку питання», — сказала вона.