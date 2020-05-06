Українська тургалузь має скористатися моментом, щоб залучити китайського туриста

Україна та Китай зможуть взаємно відкрити кордони швидше, ніж із країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.

Про це у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

«Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті кордони ЄС назовні. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо — ні. Я планувала би закордонну відпустку на 2021 рік», — сказала вона.

З огляду на це голова Держтуризму зазначила, що Україні необхідно бути готовою до залучення іноземних туристів після завершення історії з пандемією.

«Я маю великі сподівання, зокрема, на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста», — додала вона.

На її думку, для цього дуже важливо використовувати всі диджитал-інструменти, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни й відслідковувати всі тренди.

«На рахунок цього вже говорили з послом України в Китаї, з колегами з китайсько-українських асоціацій, вони на «низькому старті», всі готові», — наголосила Олеськів.