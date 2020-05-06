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07
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Трансормація Бізнесу

Саакашвілі підтвердив своє призначення у Нацраду реформ

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Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.

Про це йдеться у повідомленні сайту DW.

Раніше інформацію про плани призначити його секретарем ради повідомили українські ЗМІ.

«Головою виконавчого комітету, а не секретарем», - уточнив Саакашвілі у коментарі виданню.

При цьому Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду – згідно з повідомленнями ЗМІ, це може статися вже у середу.

Нагадаємо, 22 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єр-міністром із реформ. 30 квітня голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що в Україні для Саакашвілі знайшли новий формат роботи. Конкретну посаду Арахамія не назвав.

Володимир Зеленський реформи Міхеіл Саакашвілі