БІЗНЕС запрошує на зустріч з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікери поговорять про те, як скористатися фінансовим «рятівним жилетом» для малого та середнього бізнесу
У четвер, 7 травня об 11:00 відбудеться десята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Гості ефіру:
- Сергій Позняк, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду «FinStream», власник заставного сервісу, в який входять бренд Cronvest, фінансова компанія «К2000» та КУА «Юніті»;
- Юрій Кріпченко, засновник та CEO компанії «FuseFoods».
Тема ефіру: «Фінансовий «рятівний жилет» для МСБ: як скористатися?».
Значний негативний вплив на стійкість кожного бізнесу, особливо в період глобальної кризи, має відсутність реального фінансування. Не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні, співінвестори платформи Бізнес 100, продовжують працювати над рішеннями, які створюють сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності в Україні. Фінансовий та інвестиційний експерт з 20 річним досвідом Сергій Позняк знає, як підприємцю залучити гроші на потреби бізнесу під час кризи, та готовий відповісти на актуальні питання МСБ.
Під час ефіру з Сергієм та Юрієм обговоримо такі питання:
- актуальність поточних потреб бізнесу: кошти на розширення, модернізацію, поповнення обігових коштів, скорочення касових розривів
- критерії підбору клієнтів для інвестора: інвестиції в кризу — бізнес на довірі?
- перевага небанківських інструментів кредитування: криза — час прискорюватись.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку нових можливостей для фінансування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані