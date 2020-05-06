БІЗНЕС запрошує на зустріч з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком у рамках «БрейнШторм марафону»

Спікери поговорять про те, як скористатися фінансовим «рятівним жилетом» для малого та середнього бізнесу

У четвер, 7 травня об 11:00 відбудеться десята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гості ефіру:

Сергій Позняк, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду «FinStream», власник заставного сервісу, в який входять бренд Cronvest, фінансова компанія «К2000» та КУА «Юніті»;

Юрій Кріпченко, засновник та CEO компанії «FuseFoods».

Тема ефіру: «Фінансовий «рятівний жилет» для МСБ: як скористатися?».

Значний негативний вплив на стійкість кожного бізнесу, особливо в період глобальної кризи, має відсутність реального фінансування. Не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні, співінвестори платформи Бізнес 100, продовжують працювати над рішеннями, які створюють сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності в Україні. Фінансовий та інвестиційний експерт з 20 річним досвідом Сергій Позняк знає, як підприємцю залучити гроші на потреби бізнесу під час кризи, та готовий відповісти на актуальні питання МСБ.

Під час ефіру з Сергієм та Юрієм обговоримо такі питання:

актуальність поточних потреб бізнесу: кошти на розширення, модернізацію, поповнення обігових коштів, скорочення касових розривів

критерії підбору клієнтів для інвестора: інвестиції в кризу — бізнес на довірі?

перевага небанківських інструментів кредитування: криза — час прискорюватись.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку нових можливостей для фінансування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: