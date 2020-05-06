Український бізнес може закріпитися на міжнародних ринках завдяки клієнтоорієнтованості

Про це під час дев’ятої зустрічі «БрейнШторм марафону» сказав співінвестор платформи БІЗНЕС 100, власник та СЕО підприємств групи компаній «Варіант» Данііл Шуфані.

«Для прикладу, нашій компанії криза допомогла вийти на ринки Східної Європи та США. Якщо раніше цей процес був млявим і на українське машинобудування дивилися з острахом, то зараз цей бар’єр ми подолали. За цей період ми отримали близько півтора десятки крупних контрактів зі Східною Європою та вже маємо невеликі відвантаження на ринок США. Звісно, у нас була підготовка до цього, але такий результат, який ми отримали за час карантину, ми не могли отримати за останні два роки», — говорить він.

За словами Данііла Шуфані, перш за все, українські підприємства привабливі для іноземних партнерів ціною на свою продукцію, адже при аналогічній якості з європейською, ціна на українську продукцію є набагато нижчою. А зараз багато компаній, у тому числі, шукають способи зекономити.

По-друге, багато українських компаній мають інший підхід у роботі з клієнтом, ніж компанії європейські.

Оскільки наша країна постійно живе у стані уповільненої кризи, говорить Данііл Шуфані, українські компанії непогано вміють приваблювати клієнтів — це є питанням їхнього виживання. Тому за кордоном на наші компанії вже почали звертати увагу.

«Ми йдемо назустріч клієнту. А у багатьох крупних європейських брендів діє принцип «Хочете – беріть, не хочете – не беріть». Українські компанії готові створювати багато нестандартних умов для клієнта. І це не лише зручні строки доставки, але й сервіс, що також важливо на сьогоднішній день», — пояснює він.

За його словами, зараз співпраця з Китаєм у світі відходить або вже відійшла на другий план.

«Я просто впевнений, що у багатьох країнах робота з Китаєм невдовзі сильно зміниться. Тому, якщо українські бізнесмени та українська влада зможуть цим скористатися, це буде величезний шанс для України вийти вперед семимильними кроками», — підсумував Шуфані.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: