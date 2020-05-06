Надходження від ЄСВ скоротилися вперше за 4 роки

Надходження від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у квітні 2020 року скоротилися на 3,8%.

Про це повідомляють у прес-службі Державної казначейської служби України.

«Надходження від ЄСВ у квітні 2020 року склали 22,59 млрд грн, що на 882 млн грн або на 3,8% менше, ніж у квітні 2019-го», — зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, скорочення доходів бюджету від сплати ЄСВ фіксується вперше з 2016 року. У січні надходження від ЄСВ зросли на 15% у річному вимірі. У лютому-березні зростання склало по 12%. У 2017 році зростання відбулося на 36,8% у порівнянні з 2016 роком, у 2018-му – на 25%, у 2019-му – на 19,9%.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію корона вірусу фізичних осіб-підприємців звільнили від штрафних санкцій за несплату ЄСВ з 1 березня до 30 квітня. Цей термін пропонується продовжити до 31 травня.