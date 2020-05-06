Петрашко розповів як працюватиме програма з кредитування малого бізнесу «Нові гроші»

Термін кредитування складатиме до двох років, процентна ставка — 3%

Програма пільгового кредитування «Нові гроші» буде спрямована на підтримку підприємців з річним оборотом до 10 млн євро. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, передає «Уніан».

За його словами, програма передбачає фінансування мікро- та малих підприємців, компанії з оборотом в еквіваленті 10 млн євро. Мета цієї програми — надати фінансування на першочергові цілі підприємств: на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг, оренди, податкових та обов'язкових платежів.

«Термін кредитування — до двох років. Процентна ставка — 3%. Різниця між 3% і ставками, які будуть визначені банками на основі рефінансування Національним банком, компенсуватиметься державою», — сказав міністр.

Також програма передбачає відтермінування на вісім місяців з оплати тіла кредиту і відтермінування у погашенні відсотків.

За словами міністра, умовами для претендентів на отримання коштів за програмою є збереження фонду оплати праці і кількості працівників.

Також Ігор Петрашко зазначив, що для запуску програми необхідно внести зміни до законодавства.

«Ця програма — доступ до нових грошей. Це близько 30 млрд грн. Вона ще не працює, і передбачає зміни до законодавства, які уряд ухвалив минулої середи як законодавчу ініціативу», — сказав він.