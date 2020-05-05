SOCAR та Укрзалізниця створять сервісну інфраструктуру на КПВВ «Чонгар»

5 травня представник компанії «Сокар Енерджі Україна» Сергій Колеченко взяв участь у підписанні Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у якості приватного інвестора

Про це повідомляється на офіційному сайті «Укразалізниці».

Згідно з повідомленням, цей документ послужить приводом для організації комфортного перетину українцями адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Очікується, що подальша імплементація Меморандуму дозволить забезпечити комфортний перетин громадянами України адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Криму через КПВВ «Чонгар», поліпшить доступ громадян до адміністративних послуг та спрятиме розвитку сучасного транспортного хабу поблизу пункту пропуску.

«Підписаний Меморандум містить перелік практичних кроків для передачі цього об’єкту у державну власність та перетворення його на сучасний транспортний хаб», — зазначив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Згідно положень документа, після визначення державної компанії-набувача об’єктів пункту пропуску (ДП), Укрзалізниця зробить оцінку майна КПВВ та підготує пакет необхідних документів для його відчуження та передачі на баланс нового ДП з компенсацією понесених витрат. У подальшому, за умови затвердження Кабінетом Міністрів передачі права власності, розвитком КПВВ займатимуться відповідальне держпідприємство разом із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та компанією Socar в рамках окремих цивільно-правових угод.

Згідно з повідомленням, документ підписали у рамках спільного робочого візиту у Херсонську область віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, в.о. голови правління «Укрзалізниці» Івана Юрика, а також «Сокар Енерджі Україна» в особі Сергія Колеченка. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Нагадаємо, Укрзалізниця наприкінці вересня 2019 року за дорученням Уряду розпочала роботи з будівництва на двох контрольних пунктах в’їзду/виїзду «Чонгар» та «Каланчак» (КПВВ) на межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Уряд передав функції замовника робіт АТ «Укрзалізниця» від Українського державного підприємства з обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».