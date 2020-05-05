51% київських компаній готові змінити формат роботи на віддалений

51,1% столичних компаній розглядають можливість частково або повністю змінити формат роботи на віддалений у майбутньому. При цьому 47,9% — не готові та не планують переходити на дистанційний режим.

Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією CBRE Ukraine серед 50 компаній.

Згідно з повідомленням, компанії, які заявили про готовність перейти на віддалений режим роботи, вважають, що юридичний відділ (50%), бухгалтерія та фінанси (42%), аналітика (40%), маркетинг (42%) та HR (31%) можуть працювати віддалено на постійній основі.

Також повідомляється, що пандемія Covid-19 вплине на умови оренди, та загалом, на тенденції в сфері офісної нерухомості. У першу чергу на тип простору, який шукають орендарі. Орендодавці будуть змушені відповідати побажанням і острахам клієнта та підлаштовуватися.

«Станом на кінець березня, 43,8% респондентів заявили, що хочуть змінити орендні умови та домовитись з орендодавцем про зменшення орендної ставки. 18,8% респондентів не зазнає змін в умовах оренди, так як є власниками офісного приміщення. 14,6% респондентів планують скоротити орендну площу, а 12,5% респондентів зазначили,що орендні умови змінювати не будуть та продовжать співпрацю в рамках договору підписаного раніше», — сказано у повідомленні.

Попередня економічна криза змусила компанії розміщувати більше людей на меншій площі — у так званих офісах формату open space, в першу чергу через оптимізацію витрат на оренду.

«Після пандемії очікується зворотний тренд, що може означати більше приватних просторів та більшу відстань між робочими столами. Ймовірно, після карантину, міжнародні компанії будуть вводити нові інструкції по облаштуванню офісного простору з дотриманням усіх безпечних відстаней між співробітниками. Також, прогнозується посилення тренду на хот-дескінг, що передбачає не закріплені за співробітниками робочі місця», — вважають у CBRE Ukraine

Що стосується орендних ставок, 62,5% зазначили, що поточний рівень орендної ставки, який зафіксований в договорі, буде допустимим після карантину та стабілізації ситуації. Проте, характер традиційної оренди офісів, швидше за все, зміниться, адже 37,5 % респондентів мають бажання знизити рівень орендної ставки, враховуючи вплив негативних чинників карантину на бізнес.

«В цілому, обвалу не очікується, але прогнозується пом’якшення прайм орендних ставок, де рівень в $30 кв.м/місяць та вище, на певний час знизиться», — прогнозують у компанії.

Враховуючи готовність компаній переводити частину працівників на віддалений режим, більшість респондентів (35,4%) хотіли б зменшити площу офісу на 10%-20%. Дещо менша частина (25%) не мають намірів зменшувати площу. Та всього 6,3% хотіли б зменшити площу більш ніж на 50%, ймовірно, це компанії які вже скоротили або планують скорочення працівників, задля економії на оренді.

CBRE Ukraine – консалтингова компанія в сфері комерційної нерухомості.

Наприкінці березня 2020 року компанія провела дослідження щодо змін, які можуть відбутися у офісній нерухомості Києві після пандемії. В ньому взяли участь 50 компаній з 14 сфер бізнесу, як міжнародні, так і українські. Переважна кількість респондентів (42%) орендують офіси площею до 500 кв.м, ще 40% опитаних орендують офіси, площею понад 3000 кв.м.