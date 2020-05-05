Уперше за 4 роки Україна імпортувала бензин з Росії

Про це повідомляє сайт enkorr з посиланням на дані власного дослідження «Консалтингової групи А-95».

Згідно з повідомленням, бензин марки А-92 надійшов до України залізницею з Московського НПЗ компанії «Газпром нефть». Наприкінці квітня – на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, «Євростандарт» – 115 тонн.

4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська область).

Востаннє поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися у 2016 році. Тоді, за підсумком року, було поставлено близько 22 тисяч тонн (трохи більше 1% від балансу ринку). Того року практично всі поставки здійснювалися з Орського НПЗ компанії «Орскнефтеоргсинтез», що входить до групи «Сафмар» Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК (18 тисяч тонн) і «Євростандарт» (4 тисячі тонн).

Також, разом з автомобільним бензином, «Євростандарт» і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ «Газпром нефть». Станом на 3 травня, «Євростандарт» оформив поставку 1,7 тисяч тонн, ЗНГК – 2,3 тисячі тонн дизпального. Раніше, після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.

Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу котирування бензинів в Північно-Західній Європі за два місяці впали в понад 3 рази.Якщо в лютому вони становили $550 за тонну, то у квітні опустилися до $170.

У 20-х числах квітня видання РБК повідомило, що російські нафтові компанії змушені продавати бензин на біржі собі в збиток.

Роздрібна реалізація бензину в Росії через заходи самоізоляції впала на 40-50%, за оцінками Міненерго РФ.