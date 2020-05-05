Для росту економіки на 8–9%, потрібно щорічно кредитувати бізнес на 400 млрд грн — Петрашко

Ріст економіки України на 8-9% можливий при річному кредитуванні підприємців хоча б на 400 млрд грн.

Про це зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, передає Урядовий портал.

«Жодна країна не придумала жити без банків і без кредитування. Тому масовий доступ до фінансування є одним із дієвих механізмів розвитку економіки. Але кредитування не під 20% і не якимось окремим секторам, а кожен український підприємець повинен мати доступ до цього фінансування. Українська система має видавати підприємцям кредитів у рік хоча б на 400 млрд грн для того, щоб ми мали ріст економіки у 8%», — зазначив він.

За словами Ігора Петрашка, зараз відбуваються переговори з міжнародними партнерами, щоб створити спеціальний фонд, де держава дасть 50%, а ефект мультиплікатора дозволить збільшити кредитування в чотири рази.

Крім того, Ігор Петрашко наголосив, що вже запрацювала оновлена програма з кредитування «5-7-9», яка дає можливість рефінансування кредитів під 0% протягом року. Розмір кредитного портфелю за цією програмою — 35 млрд грн.

Також у найближчий період буде імплементована програма «Нові гроші», яка дозволить мікро- і малим підприємцям залучати нові гроші під 3% на 2 роки.