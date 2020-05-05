У квітні 2020 року українські вуглевидобувні підприємства виконали план на 61%

У квітні 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2,53 млн тонн вугілля. План виконано на 61%.

Про це повідомляють у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на дані Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у квітні видобули 615,05 тис. т вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 87,57 тис. т вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 10,13 тис. т.

На підприємствах «Міненерговугілля» Луганської області видобули 14,16 тис. т вугілля. Планове завдання ними недовиконане на 25,44 тис. т.

Вугільним об'єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у квітні 2020 року видобуто 807,7 тис. т. Планове завдання недовиконане на 710,8 тис. т.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 95,25 тис. т вугілля, і перевиконав планове завдання на 12,35 тис. т.

ПАТ «Шахта «Надія» видобуто 9,4 тис. т вугілля і перевиконало план на 108%.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у квітні видобуто 1,37 тис. т. При цьому планове завдання виконано лише на 12 %.

Також зазначається, що з початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 9,43 млн т вугілля. Планове завдання виконано на 92 %. Державні вугледобувні підприємства з початку року видобули 838,6 тис. т вугілля, що менше від планового завдання на 433 тис. т.