Бізнес профінансував фонд з ліквідації наслідків COVID-19 на 374 млн грн

На ці гроші закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374,62 млн грн. Це недержавні кошти, за які закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, йдеться на сайті офіційного представництва Президента Украіни.

«Хочу відразу підкреслити: це – кошти бізнесу, це не бюджетні кошти», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

За його словами, фонд було створено півтора місяці тому після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу. На ній вирішили, що бізнес допомагатиме державі у боротьбі з пандемією закупкою засобів захисту дл лікарів, поліцейських, прикордонників та інших служб, які працюють у тісному контакті з населенням.

«Бізнес зголосився й фактично вніс гроші до цього фонду. І з цього фонду почалися закупівлі засобів захисту», — сказав він.

За словами Кирила Тимошенка, детальний звіт щодо використання коштів фонду буде наданий бізнесменам, які його наповнювали, і за умови їхньої згоди – оприлюднений.

Згідно з оперативним звітом, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374,62 млн грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників – на 182,6 млн грн.

На авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.

Відбулося 10 рейсів до китайського міста Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіну, а також чотири рейси – до Сеулу (Республіка Корея).