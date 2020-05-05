БІЗНЕС, KPMG та grc почали опитування "HR в період пандемії"

За його результатами вийде аналітика, як компанії адаптуються до умов пандемії

Cпалах коронавірусу (COVID-19) та заходи щодо захисту населення змусили компанії перебудовувати свою операційну діяльність, зокрема переводити співробітників на віддалену роботу. Аби розуміти, як компанії адаптуються до нових умов і з якими труднощами при цьому стикаються, БІЗНЕС спільно з KPMG Ukraine nf міжнародним кадровим порталом grc.ua (раніше hh.ua) запускає експрес-опитування для керівників HR-підрозділів.

Дізнаємося, яким буде ринок праці після карантину.

Для участі в опитуванні натисніть кнопку нижче.

Взяти участь

Для дотримання принципів конфіденційності результати опитування будуть представлені в агрегованому вигляді без будь-яких конкретних згадок про вашу участь чи участь вашої компанії у дослідженні.

Опитування відкрите до 12 травня 2020 року. За результатами дослідження вийде аналітичний матеріал на сайті БІЗНЕС.

Нагадуємо: триває набір учасників у проект "АНТОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ", де розповідаємо про антикризові ініціативи, які наразі допомагають підприємцям трансформувати свої проєкти і вийти з кризи. Тож, якщо ви зберегли ділову активність, переглянули бізнес-модель, вчасно запровадили антикризові стратегії, зберегли персонал, долаєте проблеми з ліквідністю — ми розкажемо про це на сторінках нашого видання. Анкетування триватиме до 15 червня 2020 р.

За усіма питаннями звертайтеся до Світлани Власової: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.