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06
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Верховна Рада хоче до кінця року легалізувати гральний бізнес

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Для цього вона планує до кінця 2020 року ухвалити у другому читанні відповідний закон

Верховна Рада України збирається у другому читанні ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор в Україні до кінця 2020 року. Про це в інтерв’ю «Бізнес. Цензор» повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетманцев.

«Це один з найскладніших законопроектів, оскільки навколо нього багато лобізму, конфліктів, скандалів. Але в цьому році ми очікуємо легалізацію грального бізнесу в Україні», — говорить він.

За словами Гетманцева, профільний комітет планує почати розгляд правок до законопроекту уже на початку травня і ухвалити закон в цілому до кінця року при тому, що до нього подали понад 3000 правок

Законопроект про легалізацію грального бізнесу Верховна Рада ухвалила у першому читанні 16 січня. Він передбачає регулювання роботи казино (зокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка видаватиме ліцензії учасникам ринку. Кошти, отримані з ліцензій, направлятимуть у спеціальний Фонд для підтримки медицини, спорту та культури, який буде створено в державному бюджеті.

Нагадаємо, гральний бізнес в Україні на законодавчому рівні заборонений з 2009 року.

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